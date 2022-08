ÜBER ILLUSIONEN UND WAFFEN

Nach langer, zu langer Pause sind wir wieder hier, das Sodbrennen in euren Bäuchen und der Schweiss in der Sonne! Da die letzten Sendungen aufgrund von Festivals abgesagt wurden, freuen wir uns umso mehr euch zu einem neuen Tiefgang im Deep Dive zu begrüssen!

Unsere heutigen Gäste klingen anders, als dass ihr es von uns kennt. Stay Illusion sind die wahrscheinlich „popigste“ Band, die bei uns zu Gast ist, wobei das Wort „Pop“ hier nicht als ein Schimpfwort zu gebrauchen ist. Die Melodien sind einprägsam, jedoch die Gitarren laut und die Drums hart. Wir freuen uns sehr, das Quartett von 20-21 Uhr im Studio zu haben!

Wir haben dich aber nicht vergessen; Dich, einsamer Hardcore-Fan. In unserem Album-Fokus von 21-22 Uhr nehmen wir das neuste Album der US-Hardocre-„Kapelle“ Stick To Your Guns namens Spectre unter die Lupe.

Also seit Laut, hört RaBe von 20-22 Uhr heute Abend, dreht die Boxen auf und verjagt eure Nachbaren…