MEDITERRANES FLAIR

Supernova wartet heute mit einem sehr sommerlichen Programm auf. Sehr viele Latin- und Samba-Vibes sind angesagt, unter anderem von Alex Malheiros, Khari Cabral Simmons, Lance Ferguson und Pete Escovedo. Wie immer sind heute auch jede Menge News vorgesehen, etwa von Butcher Brown, Kokoroko oder Luman Child. Für das mediterrane Flair dieser Sendung sorgt aber auch unser «Album des Monats» im August: «Unwind» des in Berlin ansässigen marokkanischen Produzenten, Gitarristen und Multiinstrumentalisten Saib. Das Album erscheint Mitte September beim Label Jakarta Records. Dem jungen Künstler aus Casablanca gelingt es unglaublich gut, Lounge-Jazz und Electronica mit Hip-Hop-Beats und Bossa Nova zu verbinden. Saibs Musik ist der perfekte Soundtrack für diesen Sommer. Drei Singles sind seit Juni vorausgekoppelt worden. Wir werden in eine davon hineinhören, genauso wie in einen noch unveröffentlichten Digital-Bonus-Track, der passender nicht sein könnte für die heisse Jahreszeit. Lasst Euch überraschen!