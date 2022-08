Superreiche für Klimaschutz zur Kasse bitten

«Unsere Zukunft statt ihre Profite» – Unter diesem Slogan lancierten die Jungsozialist*innen heute ihre neue Klima-Initiative. Die JUSO will die Superreichen in der Schweiz stärker zur Kasse bitten, um sozial verträgliche Klimaschutzmassnahmen für alle zu finanzieren.

So sieht die «Initiative für eine Zukunft» eine Erbschafts- und Schenkungssteuer von 50 % ab einem Freibetrag von 50 Millionen Franken vor. Betreffen würde die neue Steuer nur rund 2000 Personen – diese aber massiv. Die JUSO rechnet mit jährlichen Mehreinnahmen von bis zu 7 Milliarden Franken.

Diese zusätzlichen Einnahmen müssten gemäss Initiativtext zweckgebunden in die soziale Bekämpfung der Klimakrise und den dafür notwendigen Umbau der Gesamtwirtschaft fliessen. Dabei denkt die JUSO beispielsweise an die Mitfinanzierung einer Arbeitszeitverkürzung oder die Förderung von sozialem Wohnungsbau.

Im Unterschied zur CO2-Initiative oder anderen Klimaschutzmassnahmen setze die JUSO-Initiative gezielt bei denjenigen Personen an, die bisher am stärksten von den Umweltzerstörungen profitiert hätten, betont Mia Jenni, Vize-Präsidentin der JUSO Schweiz. Erwiesenermassen hätten Superreiche einen viel grösseren ökologischen Fussabdruck als Normalverdienende. Angesichts der drängenden Klimakrise sei es nun an der Zeit, sie verstärkt zur Kasse zu bitten.