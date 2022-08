Botz is back!

Wir melden uns in alter Frische zurück aus unseren Sommerferien. Unsere erste Sendung ist jedoch nicht gleich wie ein Kopfsprung ins kalte Wasser, sondern wir starten ganz „süferli“ – wie man auf Bärndütsch sagen würde – zurück in den Sendealltag. Somit wird aus zwei Stunden Botz3000 vorderhand eine.

Das bedeutet aber nicht weniger gutes Programm! In dieser einen Sendestunde bieten wir einer RaBe-Hörerin wieder die Chance sich so richtig auszukotzen in der Rubrik „Chotz Doch“ und nehmen euch in der neuen Rubrik „Botz Diplomatique“ mit ins Botschaftsviertel von Bern. Zudem gibt’s auch diese Woche wieder etwas zu gewinnen in unserem neuen Gewinnspiel „ Backwords„.

Schalte also ein von 15h-16h, für eine Stunde BotzIntensiv!