Landet auch mein Elektroschrott im globalen Süden?

In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz veröffentlichte die Stiftung SENS eRecycling gestern eine Studie, welche das Recyclingverhalten der Menschen hierzulande untersucht. Die Forscher*innen kommen dabei zum Schluss, dass zwar die meisten Menschen in der Schweiz ihren Abfall trennten, sie aber oft keine Ahnung hätten, was danach damit passiert.

«Wenn man ein Gerät bei einer offiziellen Sammelstelle oder im Fachhandel abgibt, dann kann man sich sicher sein, dass es in der Schweiz verarbeitet wird», so Nando Erne, Medienverantwortlicher bei der Stiftung SENS eRecycling. Unsere Geräte würden also nicht auf Schrottplätzen in wirtschaftlich schwächeren Länder der Welt auftauchen, betont er.

Insgesamt 14 Partnerbetriebe von SENS eRecycling sind in der Schweiz für die fachgerechte Entsorgung und Verarbeitung von Elektroschrott zuständig. Sie erfüllten allesamt hohe Qualitätsstandards in Bezug auf Ökologie, Arbeitsumgebung und Arbeitssicherheit, die von SENS eRecycling regelmässig überprüft werden, so Erne. Der Anteil an wiederverwendbaren Wertstoffen im Elektroschrott sei hoch – im Durchschnitt betrage er rund 75%. Hauptsächlich handle es sich dabei um Metalle wie Eisen, Stahl, Kupfer und Aluminium, verschiedene technische Kunststoffe sowie Glas. Aber auch Edelmetalle wie Silber und Gold seien darunter. Aus den nicht wiederverwertbaren Stoffen erzeugten Kehrichtverbrennungsanlagen oder Zementwerke anschliessend thermische Energie, also Wärme oder Strom. Ein kleiner Teil von unbrennbaren, sogenannten inerten Stoffen, werde in Deponien gelagert.