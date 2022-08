Die deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin Antje Rávik Strubel hat mit ihrem neusten Roman «Die blaue Frau» (2021, S. Fischer) den deutschen Buchpreis 2021 gewonnen. Rávik Strubel liest im Zentrum Paul Klee aus ihrem Roman. Moderiert wird die Lesung von der Autorin und Literaturveranstalterin Tabea Steiner. Monika Hofmann wollte von Steiner wissen, um was es in diesem Roman geht, wer die blaue Frau ist und welchen Aspekt sie als Moderatorin an der Lesung besonders hervorheben will.

Die Lesung von Antje Rávik Strubel aus ihrem Roman «Die blaue Frau» findet am Sonntag, 21. August 2022, um 11 Uhr im Zentrum Paul Klee statt.