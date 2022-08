Die Ausstellung «Kosmopolis» ist ein Abschlussprodukt eines Projekts, welches an der Schule Schwabgut in Bethlehem erstmals durchgeführt wurde. Ziel des Projekts ist, dass die Jugendlichen ihre transkulturelle Identität oder ihren internationalen Familienhintergrund auf positive Weise und in einem geschützten Rahmen thematisieren können. Im Rahmen des Projektes konnten die Schüler:innen über ihre täglichen Erfahrungen zwischen Schule und Familie offen sprechen und ihre Gedanken künstlerisch umsetzen.

Dieser mehrwöchige Prozess wurde vom Musikvermittler Thomas Jacobi begleitet, der für den Verein «tönstör» arbeitet. «Was uns überrascht hat ist, dass die Art von sicherem Raum, den wir zur Verfügung gestellt haben, von den Kindern und Jugendlichen tatsächlich als solcher genutzt wurde», so der Projektleiter Jacobi.

Für die Abschlussausstellung haben die Schüler:innen je ein oder zwei kulturelle Gegenstände ausgewählt, die ihnen wichtig sind. Diese Gegenstände wurden fotografiert und sind nun gemeinsam mit Texten der Jugendlichen im Berner Haus der Religionen ausgestellt. Drei Jugendliche verraten im Gespräch mit Monika Hofmann, was für Gegenstände sie ausgewählt haben und weshalb.

Die Ausstellung «Kosmopolis» ist vom 24. August bis am 21. September 2022 im Haus der Religionen zu sehen.