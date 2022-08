30 August *20 Uhr* 1969 Konzert Highlights von Mc5

Kick Out The Jams Mother**cker! 🔥am 30 August 20 Uhr 🔥bringt Abbazappa, grossartige Konzert Highlights, aus dem 1969 Live Album Klassiker Kick Out The Jams, von der Legendären Rock Band Mc5 . Mit Ihren Revolutionären, Garage / Heavy Psychedelic / Proto Punk Rock Sound, und den Provokativen Politischen Songs, haben die Detroiter Garage Rocker Mc5 Ende der Sechziger Jahre, im Prüden Amerika, eine wahsinns Rock’n’roll Revolution ausgelöst. Und die Message von Mc5 war Mehr Freiheit, Transparenz und Frieden.

Merci fürs mithören Online auf Rabe.ch oder Dab+