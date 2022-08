Gesungen hat man in gewerkschaftlich organisierten Bewegungen schon immer. Auch in St. Imier im Berner Jura, in dem sich vor 150 Jahren die antiautoritäre Internationale gründete.

Ob Arbeiter*innen der damals aufstrebenden Schweizer Uhrenindustrie oder Minenarbeiter*innen in den USA – in der weltweiten Gewerkschaft Industrial Workers of the World, kurz IWW, konnten sich die Arbeiter*innen ab 1905 vereinen – und singen.

Beim diesjährigen anarchistischen Jubiläumstreffen in St. Imier Ende Juli fand deswegen neben zahlreichen Veranstaltungen auch auch der Workshop «Singing IWW-Songs» statt, geleitet von Mitgliedern der Band The Overall Brigade. Wie sich Anarchie durch die Kehle anfühlt, hat Jeannette Wolf dort herausgefunden