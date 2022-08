Wählen mit 16: Blick nach Österreich

Sollen 16-jährige Berner*innen künftig bereits abstimmen dürfen? Darüber entscheidet das über 18-jährige Bernische Stimmvolk am 25. September 2022.

Kommt die Vorlage durch, wäre Bern nach Glarus der zweite Schweizer Kanton, welcher ein kantonales Stimmrecht für Jugendliche einführen würde. In diversen anderen Kantonen sind entsprechende Vorlagen gescheitert.

Vielgehörtes Argument gegen die Senkung des Stimmrechtalters ist, dass 16-jährige Jugendliche noch nicht reif genug seien, um gewichtige politische Entscheidungen mitzutragen. Die Erfahrungen aus Österreich aber belegen das Gegenteil.

In Österreich können 16-Jährige seit 2007 sowohl bei kommunalen, nationalen und europäischen Wahlen als auch bei Referenden mitbestimmen. Und wie die diesbezüglichen Studien von Sylvia Kritzinger, Professorin am Institut für Staatswissenschaften der Universität Wien zeigen, sind Jugendliche durchaus politisch interessiert und wissen sehr wohl, welche Partei ihre Interessen und Ideologien am besten repräsentiert. Das politische Wissen sei bei den Jugendlichen teilweise zwar etwas geringer, könne indes mit Informationskampagnen problemlos wettgemacht werden.

Bezüglich der Wahlbeteiligung haben die Studien der Spezialistin für Wahlforschung und politisches Verhalten ergeben, dass bei den ersten Wahlen nach der Einführung des Wahlrechtalters 16 die Wahlbeteiligung von Personen zwischen 16 und 18 Jahren im Vergleich zu Personen zwischen 18 und 20 Jahren etwas höher ausfiel, sich dann aber rasch einpendelte. Zurückzuführen sei dies auf die grosse Aufmerksamkeit, die dieser Altersgruppe anfangs noch zugekommen sei, so Kratzinger. So sei im Rahmen der Absenkung des Wahlalters in Österreich massiv in Informationskampagnen für Jugendliche investiert worden. Verschiedene Institutionen hätten Informationsmaterial erstellt, den Schulen zur Verfügung gestellt und Schulprojekte durchgeführt.

Diesen Einsatz würde sich Kratzinger grundsätzlich für sämtliche Bevölkerungsgruppen wünschen, weil Wahlen und Abstimmungen nicht nur für Jugendliche, sondern für alle Menschen eine Herausforderung darstellen.

Auf Basis ihrer bisherigen Studien erachtet es Kritzinger als gut vorstellbar, dass sich eine frühe Politisierung von Jugendlichen längerfristig positiv auf das politische Wissen, auf die Stimm- und Wahlbeteiligung und die demokratische Mitsprache auswirken könnte, weil die Jugendlichen in den Schulen noch gezielter in die demokratischen Prozesse eingeführt und mit Informationen versorgt werden könnten, während dies danach, im Umfeld einer Berufslehre oder eines Studiums, sehr viel schwieriger sei.