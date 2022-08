Berner HipHop auf der Schütz!!!

Am Freitag, 2.9.22 findet auf der Schützenmatte in Bern die RaBe Cypher 22 statt. Hosted by Gschächnütschlimmers!

Live vor, Ort und auf Twitch ab 19:00, und auf Radio RaBe ab 20:00

An der Cypher performen über 30 Rapper:Innen aus Bern und Umgebung jeweils ein bis zwei Tracks. Wir bieten damit eine Plattform für bekannte und unbekannte Rap-Acts.

Kommt vorbei! Support the Culture!

Line-Up:

ANRU, ANTICREW, Belanga, Ben Whale, BShariRoxanne, Buskapé, CaRRie, Chilla , Don, Fischermätteli Hood Gäng (Poul Soul, Lance Trance), MC Juli, KAUZ, Kay Wieoimmer, Kimbo1312, Kleptomani, Lost C, Ope, Pauli, PeWe, remYrem, Riddler, Pluto32, Saimon Disko, Saymen, Schlagerboyz , Scholar X, Ted-E, Tilt, Trouble Maker Crew (Keyos), Yung Gäbig, Yung Glas, Z The Freshman

Absagen: Bigmaa, 2ks

DJs:

DJ AKUAKU, AREEM

Code of Conduct:

Bei der Cypher vertreten wir die Grundwerte von RaBe. Damit sich an der RaBe Cypher 22 alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität- und Ausdruck, sexueller Orientierung, körperlicher Erscheinung, Religion oder Ethnie wohl fühlen können, verpflichten sich alle Teilnehmer:innen mit folgendem Verhaltenskodex einverstanden: