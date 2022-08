In der heutigen Info-Sendung geben wir Tanja Bauer von der SP das Wort, sie kandidiert für das Könizer Gemeindepräsidium, und wir hören wie es am Jubiläumstreffen der Anachist*innen in St. Imier klang, wo alte Arbeiter*innen-Songs gesungen wurden.

Beiträge der Sendung: