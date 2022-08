StattRadio September 2022

In dieser Ausgabe: Neuer Praktikant Florian sagt Hallo

Aufgehorcht – Programmhighlights September 2022 Wir nähern uns der Tagundnachtgleiche, Schritt für Schritt dem Spiegel entgegen, der uns in die dunkle Hälfte des Jahres befördert. Freiheit! Bewegung! Leichtigkeit! So sträubt sich unser Inneres gegen die Zeit, der wir doch nicht entrinnen. Da braut sich eine wütende Voodoo-Wolke am Himmel zusammen, dort dringt ein einzelner unabhängiger Sonnenschein durch, hier fuchtelt jemand wild mit Klang und Bild mitten im Geschehen umher…Geisterbeschwörung der B-side, des Bonustracks und des Hidden Tracks. [Hier ist Platz für Rituale, Tänze, Gesänge, befreiende Gedanken und Rhythmen im Wasser, unter Bäumen, hoch oben an der frischen Luft, auf dem Bürostuhl, in Bettdecken gewickelt, woauchimmer, bevor es weiter geht mit RaBe-Gekrächz zum September.] Jazmin Vazquez

Hörmal

Bereits Ende Juni erschienen, hat dieses heisse Eisen auch im August weiter gewütet, respektive jede noch so grenzwertige Playlist ruiniert. So hat das mitverantwortliche bernische Label «Voodoo Rhythm Records» wiederum sein Versprechen eingehalten. Denn bekanntlich produziert es «Records to ruin any party» – oder eben auch Playlists.

Aber nun zu BAD MOJOS: Die drei charmanten Herren aus Bern zelebrieren Garage-Punk höchster Güte. Drums, Bass, Gitarre und monotones Gekreische vermischen sich mit deftigen Rückkoppelungen und Feedbacks. Wer zuhört, kann die Füsse nicht stillhalten, Pogo-ist Animation garantiert – seit 2015. Beim zweiten Album machen sie nun genau da weiter, wo sie aufgehört haben: In einer halben Stunde werden 17 Songs durchgemetzelt und das macht Lust auf Live Shows!

Ein heisses Eisen, denn mit dem neuen Album von BAD MOJOS ist ein Ausklinken aus dem bünzligen Alltag jederzeit garantiert. Unbedingt reinhören!

https://bad-mojos-voodoo-rhythm.bandcamp.com/album/songs-that-make-you-wanna-die

Florian Haldimann

News

Happy Birthday Journal B!

Die Medienwelt erlebt seit Jahren einen enormen Wandel: die Kommerzialisierung und Orientierung am Massenpublikum schreitet voran, das Feuilleton wich einem Clickbait-Storytelling, Werbegelder fliessen verstärkt zu den internationalen Internetplattformen ab und wegen Sparmassnahmen werden Redaktionen geschrumpft oder fusioniert. Die Informationsflut in den digitalen Weiten ist endlos, die Orientierung wird immer schwieriger.

In Bern gibt es nebst RaBe oder der Hauptstadt einen weiteren wichtigen Player, der Gegentrends setzt: Journal B ist das erste Online-Magazin der Stadt Bern. Seit zehn Jahren pflegt es eine einordnende Berichterstattung, erzählt Geschichten, die neue Blickwinkel auf das alltägliche Geschehen eröffnen, und lässt Protagonist:innen zu Wort kommen, die im hektischen Medienalltag oft vergessen gehen.

Nun wird am 16. und 17. September im Wartsaal der 10. Geburtstag von Journal B gefeiert! Es gibt Poetry Slam, eine Living Library, eine Podiumsdiskussion zum Service public auf Online-Plattformen und Konzerte von Noti Wümié und Colbri, die RaBe am Samstagabend live überträgt.

www.journal-b.ch

Samstag 17. September 20 bis 23 Uhr

Magdalena Nadolska

Aktuell

Neuer Praktikant Florian sagt Hallo

Mein Name ist Florian Wyttenbach. Aktuell besuche ich ein einjähriges Praktikum bei Radio RaBe als Teil meiner Mediamatiker-Ausbildung im 4. Lehrjahr. Hier werde ich auch meine IPA umsetzen. Bisher habe ich in verschiedensten Betrieben gearbeitet, allerdings ist mir das Radiosender-Umfeld, und die mit Radio RaBe einhergehende Kulturarbeit, noch fremd.

Ausserhalb der Arbeit interessiere ich mich auch für Mediengestaltung. Ich filme und bearbeite Videos für mich selbst und meine Kollegen. Meine Videos lade ich meistens auf YouTube hoch. Weiter fotografiere ich auch gerne interessante Sujets, welche ich mit Adobe Lightroom oder Photoshop nochmal «aufpimpe». Zudem erstelle ich manchmal Song-Covers für einen Musiker-Kollegen, der ein hobbymässiger Speedrunner in der Beatproduktion ist.

Meine Leidenschaft für die Musikrichtung «HardBass» bewegte mich einst ebenfalls dazu, die Beatproduktion zu lancieren. Dies übte ich lange, um dadurch, trotz mangelnder Kenntnis der Musiktheorie, ein gewisses System in meiner HardBass-Produktion zu entwickeln. Auch wenn HardBass in meinem Umfeld keine grosse Beliebtheit findet, macht die Musikrichtung ungefähr 55% der von mir gehörten Musik aus. Die restlichen 45% sind Musikstücke aus allen möglichen Genres, die pumpen.

Das Team hat mich schon ausführlich in die Betriebsstruktur eingeführt und das Betriebsklima gefällt mir. Ich fühle mich hier schon wohl. Zukünftig bin ich für Video- und Illustrationsarbeiten, sowie weitere Social Media Inhalte zuständig. Bei Events werde ich eventuell auch eine journalistische Tätigkeit übernehmen können.

Mein Praxisbildner gibt mir bei meinen Aufträgen gute Direktion und das restliche RaBe Team gibt mir gerne Einblicke in die RaBe Administration. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt, was mich im nächsten Jahr erwartet.

Florian Wyttenbach

Aufgehorcht

Sommer Live-Konzerte

Im Juni ist es losgegangen mit den Sommer Live-Konzerten und wir sind auch diesen Monat noch einige Male unterwegs. Nachfolgend die abschliessenden Daten unserer Übertragungen bis Mitte September.

Schütz Sommerbühne, 20:00 – 23:00 Uhr, diverse Daten (siehe Programm)

Randweg-Fest, Freitag 9. September, 18:00 – 22:00 Uhr

Generationenfest Thun, Seefeld – Gymnasiumareal, Freitag 16. September, 17:00 – 22:00 Uhr & Samstag 17. September, 15:00 – 20:00 Uhr

10 Jahre Journal B, Wartsaal, Samstag 17. September, 20:00 – 23:00 Uhr

Musikfestival Bern

Das Musikfestival Bern 2022 findet vom 7. bis 11. September zum Thema «unvermittelt» statt. Unvermitteltes kann uns freudig überraschen oder grausam erschrecken. Geschickt versuchen wir es deshalb in den Alltag einzubauen oder zu vermeiden. Dennoch trifft es uns manchmal mit voller Wucht. Auf RaBe gibt’s im Vorfeld am 1. September die Sendung der Jung-Reporter:innen vom Musikfestival Bern. Da wird es u.a. um den Klangspaziergang «inSENSé» gehen, bei welchem man mit verbundenen Augen durch die Postgasse geführt und von musikalischen Interventionen überrascht wird. Dazu haben die Jung-Reporter:innen die Künstlerin, sowie einen blinden Klavierspieler interviewt.

Musikfestival Bern: Jung-Reporter:innen, Donnerstag 1. September, 12-13 Uhr

Solidaritätslauf für Sans-Papiers

Am 10. September sind wir wieder mit dabei beim Solidaritätslauf für Sans-Papiers auf dem Münsterplatz. Unsere Übertragung startet um 14 Uhr, gleichzeitig mit den ersten Läufer:innen.

Solidaritätslauf für Sans-Papiers, Samstag 10. September, 14-18 Uhr

„Froue chöi doch eh ke Musig mache…“

Oh, doch! Können sie. Und trotzdem fehlt es an allen Ecken und Enden oder besser formuliert: …in allen Sparten der Kultur an Frauen im Rampenlicht. Oder kannst Du «hurti» fünf Mundart-Sängerinnen aufzählen? Nicht drei. Nicht vier. Fünf? Die nächste Sendung «Dialäck Du Mir» widmet sich die vollen zwei Stunden lang dem Thema «Frauen in der Schweizer Mundart» und läuft am Mittwoch, 14. September.

Dialäck du mir, Mittwoch 14. September, 21-23 Uhr

