Was zur Hölle ist ein „Midlife-Cowboy“?

Diese Frage stellen wir uns diese Woche bei Botz3000 ebenfalls. Die Antwort bekommen wir hoffentlich von unserem Studiogast Christoph Simon – Kabarettist, Spoken-Word-Artist und Erfinder dieser schönen Bezeichnung. Seid dabei, wenn er uns über seinen Alltag als Spoken-Word-Artist erzählt und uns exklusiv hinter die Entstehung seines Programms „Strolch“ blicken lässt, welches er morgen (1. September 2022) im La Cappella erstaufführen wird.

Damit ist’s aber noch nicht getan von unserer Seite: In den zwei Stunden Botz3000 nehmen wir euch mit auf die Strassen Berns, wo wir euch Berner*innen gefragt haben, was euch denn eigentlich glücklich macht. Glücklich machen wir auch eine*n von euch mit unserem Gewinnspiel „Bäckwörds“ – dort gibt’s natürlich mit etwas Glück und Können wieder einen Preis abzuräumen. Und zu guter Letzt machen wir zusammen im „Botz Diplomatique“ einen Abstecher ins Berner Botschaftsquartier. Welche Botschaft wir euch morgen vorstellen, hört ihr live in der Sendung von 15:00 – 17:00 Uhr auf RaBe – 95,6 MHz.