Weltmeisterschaft der Bierexpert*innen

Am Sonntag, den 11. September, findet in München die Weltmeisterschaft der Biersommeliers statt. Heuer treten dabei voraussichtlich 85 Kandidat*innen aus 20 verschiedenen Ländern an – mit dabei sind auch sieben Personen aus der Schweiz

Sie alle müssen sich unter anderem in der Disziplin «Bier-Präsentation» beweisen. Dabei erhalten die Expert*innen ein Bier und müssen dieses einer Fachjury präsentieren, welche die Präsentationen anschliessend bewertet. Bewertungskriterien sind unter anderem, ob Erklärungen zum Bierstil, zur Brauerei oder der Biergeschichte gemacht und passende Speisen zum Bier vorgeschlagen wurden. Ebenfalls müssen die Bierexpert*innen das Bier sensorisch korrekt und ansprechend beschreiben und mit ihrem sprachlichen sowie körpersprachlichen Ausdruck überzeugen, erklärt Christoph Christoph Lienert, stellvertretender Direktor des Schweizerischen Brauereiverbandes und Coach der Schweizer Nationalmannschaft der Biersommeliers.





Die Weltmeisterschaft der Biersommeliers am Sonntag 11. September wird live auf Facebook übertragen