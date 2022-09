Bill Evans Buenos Aires 1973+79 – DO 8.September 2022

DO 8. September 2022, 23:00-24:00

Crisscross 165 – Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Previously Unissued: Bill Evans Live in Buenos Aires 1973 & 79

Zwei Entdeckungen des Labels Resonance: der Pianist Bill Evans im Trio mit Eddie Gomez und Marty Morell und – ein Jahr vor seinem frühen Tod – mit Marc Johnson und Joe LaBarbara.

BILL EVANS: MORNING GLORY, Buenos Aires 1973

BILL EVANS: INNER SPIRIT, Buenos Aires 1979