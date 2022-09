Die Solo-Performance «Bittersweet» von Bheki Ndlovu wird am kommenden Wochenende erstmals gezeigt. Der Berner Rassismusstammtisch hat den Choreographen eingeladen, ein Solo-Stück zu erarbeiten. Ndlovu agiert darin nicht nur als Choreograph, sondern auch als Solo-Tänzer, Regisseur, Komponist und Performer.

Die Performance setzt sich mit Dekolonisierung auseinander und setzt bei der Praxis der Menschenzoos an. Monika Hofmann wollte von Bheki Ndlovu wissen, was er mit dem Stück beim Publikum auslösen will, weshalb es «Bittersweet» heisst und was Tanz im Gegensatz zu Diskussionen oder Texten besser kann.

Das deutsche Voice-Over ist von Mo Wa Baile gesprochen.

«Bittersweet» wird am Samstag, 10. September 2022, um 20 Uhr im Rahmen der Soliparty der Tour de Lorraine im Tojo Theater der Reitschule gezeigt.