Die Winterthurer Rapperin Big Zis ist heute unsere Gästin in der Sendung. Sie erzählt uns, wie es als Frau war, vor über 20 Jahren Fuss in der Rap-Szene Fuss zu fassen. Dann lässt der Neo-Praktikant Phillip Dampf ab, weil er seinen ersten Auftrag (Strassenumfrage) nicht erfüllen konnte. Dan vom Botz-Team hat den Iranischen Film „The apple day“ angeschaut und erzählt, was ihm gefallen oder nicht gefallen hat.

Im Wettbewerb „Bäckwörds“ gibt es einen Gutschein von Energy Kitchen zu gewinnen.