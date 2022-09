Performance «Pudding Club»

«Pudding Club» ist eine 3-stündige Performance in der Dampfzentrale. In mehreren Teilen interagieren drei Tänzer*innen und eine Sounddesignerin mit scheinbar unbelebten Körpern und Skulpturen. Sie verwachsen gemeinsam zu etwas Neuem und versuchen sich im lebendig Werden.

Entwickelt wurde die Performance von der in Neuseeland geborenen und ausgebildeten Tänzerin Emma Murray, die mittlerweile in Bern lebt, und der aus Dortmund stammenden Künstlerin Latefa Wiersch, die in Zürich lebt und arbeitet.

Monika Hofmann hat Latefa Wiersch getroffen und sie unter anderem gefragt, was der Titel bedeutet und welches ihre Lieblingsskulptur ist.

«Pudding Club» ist am Samstag, 17. September 2022, um 19 Uhr und am Sonntag, 18. September 2022, um 16 Uhr in der Dampfzentrale Bern zu sehen.