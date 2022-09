Die ganze RaBe #Cypher22

Am Freitag, 2.9.22 fand auf der Schützenmatte in Bern die RaBe Cypher22 statt.

Hosted by Gschächnütschlimmers! Die ganze Sendung könnt ihr nun nachhören & sehen.

An der RaBe Cypher 22 performten über 36 Rapper:Innen aus Bern und Umgebung jeweils ein bis zwei Tracks. RaBe Cypher22: eine Plattform für bekannte und unbekannte Rap-Acts aus Bern.

Line up: ANRU, ANTICREW, Belanga, Ben Whale, BShariRoxanne, Buskapé, CaRRie, Chilla , Don, Fischermätteli Hood Gäng (Poul Soul, Lance Trance), MC Juli, KAUZ, Kay Wieoimmer, Kimbo1312, Kleptomani, Lost C, Ope, Pauli, PeWe, remYrem, Riddler, Pluto32, Saimon Disko, Saymen, Schlagerboyz , Ted-E, Tilt, Trouble Maker Crew (Keyos), Yung Gäbig, Yung Glas, Z The Freshman

DJs: DJ AKUAKU, AREEM

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer*innen und Produzent*innen insbesondere ans Radio Rabe aka iTinu aka Martin Zurbriggen, Mirja Hoechli und Florian für die Liveübertragung und Tontechnik, an Mirco für die Unterstützung bei Social Media und die Location Sommerbühne Schütz – und natürlich an das ganze Gschächnütschlimmers-Kollektiv für die 18 Jahre!