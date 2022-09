The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 14.09.22

John Holt – I’ll Be Lonely

The Heptones – Party Time Dub

The Ethiopians – Everything Crash

Marcia Atiken – I’m Still In Love

Glen Adams – She’s So Fine

The Bunny Lee All Stars – Ivan Itler The Conqueror

فرقة الأرض (Ferkat Al Ard) – حلول (Huloul)

Cinzinha – Pra Fazer Un Samba

Electric Boogies – Electric Boogies

Betty Davis – They Say I’m Different

Surprise Chef – Money Music

Wizz Jones – One Grain Of Sunshine

Los Espiritus – Huracanes

The Folklords – Forty Second River

Morgen – Welcome To The Void

Parquet Courts – Human Performance

The Wave Pictures – This Heart of Mine

Bandit Voyage – Rivière De Larmes

Lizzy Mercier Descloux – Sports Spootnicks

Mérino Costa – Casoar (feat. Rol Basti)

K. Frimpong & His Cubano Fiestas – Daben Ni

Michal Turtle – Spooky Boogie

Tim Maia – Bom Senso

Azteca – Azteca

Jacques Palminger – Vivi

SUUNS – The Trilogy

13 Years Cicada – GTA

Frisco – West Green Road

BADBADNOTGOOD & Ghostface Killah – Gunshowers (feat. Elzhi)

Erykah Badu – Phone Down

Ka Baird – Spiritus Operis

EYE-BM – EYE-BM 3