Das Filmfestival Kino Kosova findet dieses Jahr bereits das dritte Mal in Bern statt, vom 14. bis 18. September 2022. Es schafft Räume für aktuelle Filme aus dem Kosovo und der Diaspora. Ausgewählte Kurz-, Dokumentar- und Spielfilme zeigen unterschiedlichste Perspektiven aus dem noch jungen Land am Rande Europas.

Das fünftägige Festival erzählt Geschichten von den Herausforderungen und Hoffnungen unterschiedlichster Menschen und will ein Ort des Dialoges sein. Die anschliessenden Gesprächsformate ermöglichen den Austausch mit den Filmschaffenden. Auch das breite Rahmenprogramm mit Lesungen, Konzerten und DJ-Sets lädt Kunst- und Kulturschaffende zum Dialog ein.

Ilir Hasanaj ist Programmgestalter des Festivals und selbst auch Filmemacher in der Schweiz und im Kosovo. Zudem moderiert er die Q&A-Gespräche im Anschluss an die Spielfilme. Monika Hofmann wollte von ihm wissen, was er am Film «The Marriage» (Kosovo, 2017) besonders interessant findet und welches sein filmisches Highlight am diesjährigen Kino Kosova ist.

Zum Rahmenprogramm des Kino Kosova gehören die beiden Lesungen von Meral Kureyshi und Shpëtim Selmani, am Samstag, 17. September 2022, um 14 Uhr im Lehrerzimmer, wie auch das Konzert des Visar Kuçi Trio am Sonntag, 18. September 2022, um 20:30 Uhr in der Turnhalle.