Weekend Soul widmet sich heute unter anderem neuem Retro- bzw. Vintage-Soul aus Kalifornien. Das Trio Thee Sacred Souls aus San Diego hat mit ihrem gleichnamigen Album ein starkes Debut abgeliefert. Zu den Fans dieser Soul-Formation gehören unter anderem Gary Clark Jr. oder The Black Pumas. Der Soul ist sehr warm und erinnert stark an Produktionen aus den Sechzigern und frühen Siebzigern. Zwei Songs aus dem Highlight-Album der Sendung werden wir abspielen. Ausserdem in der Playlist heute von 11 bis 13 Uhr: Schweizer Musik von Evita Koné und Lady Bazaar, Klassiker von Aretha Franklin und Marvin Gaye, brandneuer Sound von Butcher Brown, Jalen N’Gonda und STR4TA, und natürlich eine Jazz-Funk-Hommage an den grossen Jazzpianisten Ramsey Lewis, der kürzlich im Alter von 87 Jahren verstorben ist.