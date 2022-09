Der boxende Schlagzeuger

Ricardo «Chicho» Castillo ist Jazz-Schlagzeuger – und Boxer. Er meint, dass vor allem das Improvisieren im Jazz sehr viel mit einem Sparrings-Kampf zu tun hat: «Du versuchst, den Plan deines Gegenübers zu stören. So entstehen neue Wege und es geschieht Überraschendes».

Castillo spielt unter anderem in der Formation «César Correa Latin American Jazz Connections» mit César Correa (Piano), David Stauffacher (Perkussion), Roberto Koch (Bass) und Alberto Garcia Navarro (Perkussion).

Was ihn am Schlagzeug fasziniert, was das Spezielle an der «César Correa Latin American Jazz Connections» ist und was er am Stück «El Cumbanchero» besonders mag, verrät er im Beitrag von Monika Hofmann.

Die «César Correa Latin American Jazz Connections» spielt am 22. September 2022 um 20:30 Uhr im Musigbistrot Bern.