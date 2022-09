Was kann ich gegen Food Waste tun?

In der heutigen Sendung dreht sich alles um das Thema Food Waste. Unser Studiogast ist Pierre-Yves Bernasconi, einer der Köche des Foodsave-Banketts Bern. Er verrät uns, was hinter diesem Projekt steckt und nebenbei erfahren wir Tipps und Tricks, wie und was wir alle gegen Foodwaste tun können.

Phillip aus unserem Botz 3000 Team ist auf die Strassen von Bern und hat sich darüber erkundet, wie die Berner*innenbereits dem Food Waste entgegenwirken. Neben guter Musik und einem amüsanten „Chotzdoch“ erwartet dich unser spannendes Gewinnspiel „Backwörds“, bei dem es einen Gutschein für das Energy Kitchen Restaurant zu gewinnen gibt.

