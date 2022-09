15’000.- Franken für Schuhe?! Scheint viel, ist für Sammler wohl aber ein Schnäppchen. Susanne Grädel und Ralph Natter sprechen in dieser Folge über Geld und wofür wir es ausgeben. Wir klären wieso japanische Ringe verhindern, dass Geld gedruckt werden kann und holen uns bei einer Expertin Tipps für den Fall, dass am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig ist.

Geld hat (k)ein Ablaufdatum

Geld ist ein super praktisches Tauschmittel. Du kannst es überall gegen alles eintauschen. Bis zu dem Zeitpunkt an dem die Nationalbank sagt, dass dieses Stück Papier keinen Wert mehr hat. Wieso Geld abläuft und sogar ablaufen muss und wie du es trotzdem noch gegen etwas anderes mit dem selben Wert eintauschen kannst das hat Samuel Schwegler für uns rausgefunden.

Mal Ehrlich, wie komme ich raus aus den Schulden?

Es kann überraschend schnell gehen. Man hat einen Unfall, wird arbeitslos oder gibt immer mehr und mehr Geld für eine Sucht aus… Und dann häufen sich die Mahnungen die neben den üblichen Rechnungen in deinem Briefkasten eintrudeln. Schon bald hat man mehr Schulden als man sich vorstellen kann. In so einer Situation ist es angebracht sich Hilfe von Expert*innen zu holen. Eine Anlaufstelle, an die man sich auch telefonisch wenden kann, ist die Berner Schuldenberatung. Unser Gast ist eine der Personen die diese Telefonate entgegen nimmt: Noémie Zurn-Vulliamoz ist die Co-Leiterin der Berner Schuldenberatung und hilft seit seit 15 Jahren Menschen schwierigen Lebenssituationen zu meistern. Im Studio spricht sie mit unserer Redaktorin Helen Alt ganz ehrlich über die Sonnen– aber auch die Schattenseiten ihres Berufes und erzählt

Wenn du den Eindruck hast, ein paar Tipps, wie du Schulden vermeiden kannst, kämen dir sehr gelegen, dann ist dieses Mal Ehrlich ein guter Anfang. Wenn du mehr Hilfe brauchst um Schulden zu vermeiden oder bereits so viele Schulden hast, dass du die Übersicht verloren hast, dann sind die Expert*innen die jahrelange Erfahrung mit Schuldensanierung haben die beste Adresse. melde dich unverbindlich bei der Berner Schuldenberatung. Sie sind von Dienstag bis Donnerstag unter der Telefonnummer 031 376 10 10 erreichbar und unterstützen Berner und Bernerinnen gratis beim Bewältigen ihrer Schulden.

