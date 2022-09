Forschung zum Zmittag

In 30 Minuten über aktuelle Forschung sprechen – das ist das Ziel der Veranstaltungsreihe «Buch am Mittag», organisiert von der Universitätsbibliothek Bern. Ab Mitte Oktober stellen jeden zweiten Dienstag pro Monat Forscher*innen aus den Geistes- und Sozialwissenschaften aktuelle Beiträge vor.

«Die Veranstaltungsreihe soll zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit vermitteln», erklärt Belinda Meier. Sie ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und Kulturvermittlung bei der Universität Bern. Darum sei der Zutritt auch kostenlos und richte sich nicht nur an Forschende.

Im Interview erklärt sie, warum die Veranstaltungsreihe mit einem Vortrag über die komplexe Geschichte der Ukraine startet, welche weiteren Forschungsbeiträge vorgestellt werden, und wie sie die Tehmen ausgewählt haben.

Die Veranstaltungsreihe «Buch am Mittag» startet am 11. Oktober. Die Vorträge finden jeweils von 12.30 Uhr bis 13 Uhr in der Münsterbibliothek statt. Weitere Infos zum Programm gibt es hier.