StattRadio Oktober 2022

Aufgehorcht – Programmhighlights September 2022 Die Sommermonate finden nun definitiv ein Ende: Die Tage werden kürzer und per Ende Oktober schalten wir die Uhren wieder auf Winterzeit um. Als Supernovist – zur Erklärung: Ich gehöre zu den Machern der Sendung “Supernova” – bevorzuge ich den Sommer, zähle bereits die Tage und Wochen bis März. Der Trost: (Der) RaBe ist kein Zugvogel – er geht nicht weg, die gute Musik und die mit grossem Engagement produzierten, interessanten Beiträge der 200 Sendungsmachenden bleiben uns in den kalten Monaten erhalten. Und es kommen auch neue Formate dazu: Mit “Leporello on Air” etwa bekommen wir ab Mitte Oktober eine neue Sendung. Von Kindern produziert, für all jene, die sich über die reichhaltige Kinderkulturszene ein Bild machen wollen. Wir freuen uns auf die frischen Beiträge!

Luca D’Alessandro

Ein mediales Fenster zur Kinderkultur

Im Oktober startet mit „Leporello on Air“ unsere jüngste Redaktion. Produziert wird die Sendung in Zusammenarbeit mit dem gleichnamigen Online-Familien-Portal und schliesst eine Lücke in der Region Bern: Kinderstimmen und -kultur kommen in den Medien nur am Rande vor und das möchten wir mit einer halbstündigen, wöchentlichen Sendung ändern. Das Nachwuchs-Team wird über Kindertheater, Ausstellungen, Kinderkonzerte und andere Anlässe in der Region berichten. Mit dem Format wird für die äusserst vielseitige Kinderkultur-Szene in Bern eine angemessene Plattform geschaffen. Die Kids der Redaktion im Alter von 9 bis 19 Jahren lernen Kinderkultur kennen und werfen einen kritischen Blick darauf. Dank des Zusammenspiels von Radio-Sendung, Online-Portal und den sozialen Medien wird das Fenster zur Kinderkultur crossmedial aufgebaut.

Ab 18. Oktober jeden Dienstag um 18:30

Magdalena Nadolska

Radio loco-motivo LIVE aus dem Generationenhaus

Grosse Freude: Die Redaktionen von Radio loco-motivo beider Basel, Bern und Solothurn können dieses Jahr zum Welttag für psychische Gesundheit wieder eine Liveübertragung realisieren! Auf dem Programm stehen ab 14 Uhr zwei Stunden spannende Themen mit Gästen, die zum Thema psychische Gesundheit viel zu sagen haben. Und mit einem Portrait vom Ort des Geschehens: dem Berner Generationenhaus.

Ab 16 Uhr steht Livemusik auf dem Programm: Lucky the Girl aus Basel und die Berner Combo Colibri laden zum Konzert und zum Tanz. Ihre Songs begleiten die Sendungen von Radio loco-motivo immer wieder. Insbesondere mit dem Titelsong Radio loco-motivo von Colibri, der für jede Sendung den Auftakt macht.



10.10. – Welttag für psychische Gesundheit 2022, 14.00 bis 18.00 Uhr

Reinhören auf Radio RaBe, Radiologisch, Radio X, Radio RaSa, Radio LoRa und Radio Stadtfilter – oder live im Generationenhaus mit dabei sein.

Weitere Infos: radiolocomotivo.ch

Und auf RaBe gibt es von 11 bis 12 Uhr bereits ein RaBe-Info Spezial rund um das Thema «Generationen und psychische Gesundheit».

Liselotte Tännler

Mit Begeisterung und leuchtenden Augen sind acht neue Praktikantinnen und Praktikanten im Studio 2 gesessen und haben moderiert und über das Sendepult ihre Beiträge abgespielt. Livio, Linda, Celina und Phillip sind seit Mitte August bei „Botz 3000“ und Rafael, Aviv, Natalie und Simone bei „Subkutan“. Sie bilden den 2. Jahrgang des radiojournalistischen Praktikums 2022.

Wir Ausbildnerinnen freuen uns sehr, dass wir wieder eine Klasse voll bekommen haben und wir begeisterten Menschen den Einstieg in die Medien ermöglichen können. Nennenswert in diesem Jahrgang sind zum einen eine noch minderjährige und zum anderen eine fremdsprachige Person, die noch fleissig Deutsch lernt, um das radiojournalistische Basismodul im nächsten Semester absolvieren zu können. Die Passion für gutes Radio umfasst zum Glück jedes Alter, jede Herkunft oder jede Sprache! Ob wir im übernächsten Jahr weiterhin ausbilden können, ist noch unklar. Die eine Kasse beim Bundesamt für Kommunikation BAKOM für Ausbildungen im Medienbereich leert sich, und das Stimmvolk hatte sich Anfang Jahr gegen eine Medienvielfalt und deren Ausbildung ausgesprochen. Wie RaBe ab 2023 Praktika anbieten kann, ist noch unklar. Wir sind aber bemüht, eine Lösung zu finden, damit wir weiterhin Menschen den Weg zum Mikrofon ebnen können.

Stéphanie Berger

El Gato Calculista LiveStudioSession

Am 7. Oktober gibt es eine LiveStudioSession von El Gato Calculista mit dem herausragenden Tangogitarristen Agustín Luna. 19-20 Uhr im RaBe-Wohnzimmer und live auf 95.6 oder rabe.ch.

El Gato Calculista: Studio Session, Freitag 7. Oktober, 19-20 Uhr

Welttag für psychische Gesundheit 2022

Am 10. Oktober sendet Radio loco-motivo zum «Tag der psychischen Gesundheit» live aus dem Berner Generationenhaus. Euch erwarten spannende Beiträge und ab 16 Uhr Live-Musik. Von 11 bis 12 Uhr gibt es bereits ein RaBe-Info Spezial rund um das Thema «Generationen und psychische Gesundheit». Mehr Infos findet ihr unter NEWS.

RaBe-Info: Tag der psychischen Gesundheit, Montag 10. Oktober, 11-12 Uhr

Radio loco-motivo: Tag der psychischen Gesundheit, Montag 10. Oktober, 14-18 Uhr

Held*innen-Zeit: Hörspiele von Schüler*innen mit Deutsch als Zweitsprache

Im Rahmen des Projekts «Von Heldinnen, Detektiven und Popstars» der Radioschule klipp+klang gestalten Schüler*innen mit Deutsch als Zweitsprache Hörspiele. Dabei stammt von der ersten Idee bis zur fertigen Gestaltung alles von ihnen. Das Projekt ermöglicht ihnen neue, kreative und freudige Zugänge zur deutschen Sprache und fördert ihre Sprachkompetenzen. Die Hörspiele stammen aus der BFF in Bern, dem RIK+ in Burgdorf, dem RIK+ in Thun und dem RIK+ in Bern Enge.

Held*innen-Zeit, Mittwoch 12.+19. Oktober, 17-18 Uhr

Special Phenomden

Nach seinem Aufenthalt in Jamaica ist Phenomden zurück in der Schweiz und stellte diesen Sommer an diversen Festivals seine neue Platte «Streunendi Hünd» vor. Anlässlich seines Konzerts im September in der Mühle Hunziken gab er ein kurzes Interview. Grund genug für ein 2-stündiges Phenomden Special in der Sendung Ändlosschloufe am Mittwochnachmittag.

Ändlosschloufe, Mittwoch 26. Oktober, 14-16 Uhr

RaBe Clubtour 2022

Ende Oktober starten wir unsere diesjährige Clubtour mit dem Orient Express Filmtage Abschlusskonzert. Auf der Dachstock Bühne stehen Ilhan Ersahin und Istanbul Sessions. Die RaBe Clubtour läuft dann noch bis Ende Dezember mit über 15 Anlässen. Dazu aber mehr im nächsten StattRadio.

Clubtour: 3. Orient Express Filmtage Abschlusskonzert, Sonntag 30. Oktober, 20-22 Uhr

Leporello on Air

Im Oktober startet mit „Leporello on Air“ unsere jüngste Redaktion. Kinderstimmen und -kultur kommen in den Medien nur am Rande vor und das möchten wir, in Zusammenarbeit mit dem gleichnamigen Online-Familien-Portal, mit einer halbstündigen, wöchentlichen Sendung ändern. Das Nachwuchs-Team wird über Kindertheater, Ausstellungen, Kinderkonzerte und andere Anlässe in der Region berichten. Mehr zur neuen Kinderkultur-Sendung findet ihr unter HÖRMAL.

Dienstag 18:30-19 Uhr

Drivin‘ Home

Dirk ist von Ende Oktober bis Anfang November unterwegs. Deshalb gibt es am 27. Oktober und am 10. November kein Drivin‘ Home.

Donnerstag 17-18 Uhr, alle 2 Wochen

