Was ist Poetry-Slam? – Interview mit Moët Liechti

In der heutigen Sendung ist Moët Liechti zu Gast. Sie ist eine Slampoetin und erklärt uns, was Poetry-Slam überhaupt ist und beschreibt uns den Prozess des Schreibens ihrer eigenen Texte. Dies und vieles mehr werden wir in dem Live-Interview zusammen herausfinden!

Livio ist auf die Strassen Bern’s gegangen und hat die Berner:innen gefragt, wie sie denn diesen Winter Stromsparen werden. Zudem wirst du ein neues „Botz Diplomatique“ über Tschechien hören. Zwischen viel Musik und guten Wochenendtipps gibt es auch heute wieder unser bekanntes Gewinnspiel „Bäckwörds“. Zu gewinnen gibt es ein Gutschein für das Energy Kitchen Restaurant.

Das ganze Live heute 15:00 – 17:00 Uhr auf RaBe – 95,6 MHz oder RaBe.ch