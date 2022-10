Das Erscheinungsbild einer Filmfigur erzählt etwas über ihre Persönlichkeit und Lebensgeschichte. Wie werden Haare im Film eingesetzt? Wie können sie Geschlechterrollen zementieren oder aufbrechen? Diese Fragen bespricht Aviv Szabs mit der israelischen Regisseurin Gan de Lange, die heute in Bern lebt, am Beispiel ihrer beiden Kurzfilme Babaga (2013) und Revital Is an Alien (2016).