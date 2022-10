Heute im Info: Nach dem Ja zur AHV21 gibt es neue Bestrebungen, endlich die Lohngleichheit zu erreichen. Kritik am Ersatzkraftwerk in Birr AG, dieses produziert Strom mit Hilfe von fossilen Energieträgern. Immer weniger Vögel, BirdLife International schlägt Alarm, alleine in der Schweiz seien 40 % der Arten auf der roten Liste

Beiträge der Sendung: