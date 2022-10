Ein Sauna-Guru bei Botz3000

In der heutigen Sendung von Botz 3000 haben wir ein sehr Speziellen Gast bei uns. Michel Siegfried ist Aufgussmeister in verschiedenen Saunas und Erzählt uns mehr über seinen nicht ganz alltäglichen Beruf. In unserer Rubrik „Chotz Doch“ regt sich Linda über ihre neu gefärbten Haare auf. Ebenfalls erwartet euch ein „Ghörgang“, in dem Celina euch bei einer Morgengroutine im Stall mitnimmt. Im Gewinnspiel „Bäckwörds“ kannst du einen Caffè Roma Gutschein gewinnen.

Schalte Unbedingt ein um nicht’s zu verpassen!

Heute von 15h-17h auf 95,6MHz.