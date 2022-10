Faschismus in Italien: 100 Jahre «Marsch auf Rom»

Der so genannte «Marsch auf Rom» von Ende Oktober 1922 markiert den Beginn der faschistischen Diktatur in Italien unter Benito Mussolini von 1925 bis 1945. In unserer Rubrik «Zeitsprung» werfen wir einen Blick zurück und schauen, welche Verbindungen es zum aktuellen Wahlsieg der Postfaschist*innen in Italien gibt.

Der «Marsch auf Rom» sei im Grunde ein «politischer Bluff» gewesen, sagt Lutz Klinkhammer, Historiker in Rom. Als militärischer Angriff habe dieser so nie stattgefunden. Mussolini sei mit dem Zug nach Rom gereist und dann vom König zum Ministerpräsidenten einer Koalitionsregierung ernannt worden. Erst danach habe der Triumphzug der Faschist*innen durch Rom stattgefunden. Und erst als die Machtübertragung an Mussolini nach einigen Jahren in eine offene Diktatur umschlug, wurde der «Marsch auf Rom» dann als grosse Revolution der Faschist*innen gefeiert und auch mythisiert.

Die Diktatur von Mussolini war gemäss Klinkhammer gezielt und bewusst repressiv, während sie gleichzeitig sehr vielen Italiener*innen die Gelegenheit bot, zentrale Positionen im Parteiapparat zu besetzen und dadurch auch vom Regime zu profitieren. Klinkhammer verweist hier auf George Orwells Roman «1984», welcher exemplarisch zu veranschaulichen vermöge, dass ein totalitäres Regime im Grunde besser funktioniere, wenn auf Gewalt möglichst verzichtet werde. So war Mussolini zwar das grosse Vorbild aller faschistischen Bewegungen Europas und somit auch das grosse Vorbild von Adolf Hitler, gleichwohl sei das deutsche nationalsozialistische Regime nicht mit der Diktatur von Mussolini zu vergleichen.

Die Aufarbeitung der Verbrechen des Faschismus sei in Deutschland und in Italien im direkten Vergleich gerade umgekehrt verlaufen. Während Deutschland die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen von den Siegermächten anfänglich auferlegt worden sei und sich nach dem Fall der Berliner Mauer quasi zur «Staatsraison» entwickelt habe, sei es in Italien gerade umgekehrt gewesen.

Nach dem 2. Weltkrieg hätten sich die antifaschistischen Kräfte trotz personeller Kontinuität vollumfänglich vom Faschismus distanziert. Mit dem Verbrechen des Nationalsozialismus habe man nichts zu tun haben wollen. Nach dem Mauerfall sei dann eine Art Kulturkampf zwischen den Antifaschist*innen und den Neofascht*innen ausgebrochen.

Seit 1994 seien die italienischen Neofaschist*innen stets in irgendeiner Form Teil der Rechtskoalition gewesen. Gemäss Klinkhammer hätten sich die ehemals faschistischen Parteien aber gehäutet, nicht nur durch Namenswechsel, sondern auch durch die bewusste Distanzierung der Parteispitze von der faschistischen Vergangenheit.

Somit ist auch das Zusammentreffen des Wahlsiegs der Postfaschist*innen mit dem 100. Jahrestag des «Marsches auf Rom» laut Klinkhammer nur ein Scheinbares, weil die Präsenz der Postfaschist*innen in der Rechtskoalition bereits seit über zwei Jahrzehnten andauere. Seither habe es lediglich Umschichtungen innerhalb derselben gegeben und aktuell hätten nun die «Fratelli d’Italia» die meisten Stimmen gemacht.

Dass die Neofaschist*innen unter Giorgia Meloni die nächste italienische Regierung bilden werden, sei einerseits eine Folge des italienischen Wahlrechts, welches Koalitionen bevorzuge, und andererseits eine Folge der Schwäche der Mittelinks-Koalition, welche es nicht geschafft habe, der Rechtskoalition geeint die Stirn zu bieten.