Supernova schwelgt diesen Samstagnachmittag in Down-Tempo-Grooves, passend zu diesem regnerischen Frühherbstwetter. Viel jazzige Sounds werden diesmal zu hören sein. Wie immer sind aber auch elektronische Klänge mit dabei und jede Menge News aus «loungigen» Soundgefilden. Heute im Programm unter anderem neue Sounds von Alina Bzhezhinska, Matters Unknown, Natural Lateral, Renegades of Jazz, Sam Redmore, STR4TA und David Versace. Zudem werden wir in das neue Album «Honey & Groat» der Westschweizer Formation Kuma hineinhören. Das «Album des Monats» im Oktober heisst «Universal Language». Es handelt sich um das neue Projekt Cosmic Renaissance des italienischen Musikers, Komponisten und Produzenten Gianluca Petrella aus Bari. Das Album erscheint Mitte Oktober bei Schema Records. Ausserdem werden wir in der «Rückblende» dem grossen Pharoah Sanders Tribut zollen. Der Tenorsaxophonist ist Ende September in Los Angeles im Alter von 81 Jahren verstorben.