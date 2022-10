EDNA – süsse Popmusik mit hässigen Texten

Zusammen professionell Musik machen ohne dem Produktionszwang der Musikindustrie zu unterliegen? Oberstes Ziel der Bandprobe ist die Zufriedenheit aller am Ende des Abends und nicht die Anzahl neuer Songs? Was utopisch klingt, ist bei der noch nicht einmal einjährigen Band EDNA Programm.

EDNA, das sind vier junge, professionelle Musikerinnen, die gemeinsam süsse Popsongs schreiben, die es in sich haben. Die Texte setzen sich kritisch mit der Gesellschaft und den eigenen Privilegien auseinander. So hat EDNA auch einen «Care Rider» geschrieben, analog dem «Tech Rider», welcher die technischen Anforderungen eines Konzerts beschreibt. Der «Care Rider» beschreibt Dinge, die für die Band moralisch wichtig sind. Zum Beispiel das der Konzertort ein Awareness-Konzept hat, die Zugänge barrierefrei sind etc.

Kürzlich wurden zwei der vier Musikerinnen mit dem Migros-Kulturprozent Sparx gefördert. Sparx unterstützt Gruppen junger Kulturschaffender zwischen 18 und 25 Jahren mit zeitlichen, räumlichen und finanziellen Freiräumen. Monika Hofmann wollte von Hannah und Sonia wissen, was das Ziel ihrer noch nicht einmal einjährigen Band ist.

EDNA spielt am Samstag, 15. Oktober 2022, um 18 Uhr in der Heiteren Fahne in Wabern. Im Rahmen von Sparx, einem Projekt des Migros-Kulturprozent, gibt es dort einen Netzwerkanlass für junge Schweizer Kulturschaffende der Jahrgänge 1997-2004.