Am 20. Januar 2023 starten die Praktika bei RaBe: Subkutan (Kulturjournalismus) und Botz3000 (Moderation) bieten DEN Einstieg in die Welt der Medien. Du lernst das journalistische Radio-Handwerk in Zusammenarbeit mit der Radioschule klipp+klang. Die Praxis gibt es bei uns an den Reglern und am Mik. Alle Infos findest Du hier.