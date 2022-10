Abbazappa Playlist 11 Okt. 20uhr

227 Sendung 11 Oktober 2022

Gespielte Lieder Swiss*Canadian*

01 Nola Kin – Not What You Think 2022

NOLA KIN, ist ein spannendes Solo Projekt von der Musikerin, Singer Songwriterin Carla Fellinger aus demKanton Zürich

02 Ourglasszoo – Astronaut 2020

03 OurGlassZoo – Unforgettable 2022

04 OurGlassZoo – Here 2022

05 OurGlassZoo – Wrong Seasons 2022

06 OurGlassZoo – Free (Feat Prevail) 2022

07 OurGlassZoo – Parade (Instrumental) 2022

08 OurGlassZoo – Paradise Reprise 2022

09 inkl Interview Joe Tschanz Ourglasszoo 2022

10 Sam Himself – Golden Days 2022