Held*innen-Zeit: Hörspiele von Schüler*innen mit Deutsch als Zweitsprache

Im Rahmen des Projekts «Von Heldinnen, Detektiven und Popstars» der Radioschule klipp+klang gestalten Schüler*innen mit Deutsch als Zweitsprache Hörspiele. Dabei stammt von der ersten Idee bis zur fertigen Gestaltung alles von ihnen. Das Projekt ermöglicht ihnen neue, kreative und freudige Zugänge zur deutschen Sprache und fördert ihre Sprachkompetenzen. Die Hörspiele stammen aus der BFF in Bern, dem RIK+ in Burgdorf, dem RIK+ in Thun und dem RIK+ in Bern Enge.

Held*innen-Zeit, Mittwoch 12.+19. Oktober 2022, 17:00-18:00 Uhr