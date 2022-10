Wie schreibe ich einen Song?

Unsere Interviewgästin ist Olivia Onwumelu. Sie ist Musikerin und schreibt ihre eigenen Songtexte. Wie sie zur Musik kam und welche Schwierigkeiten die junge Künstlerin beim Songschreiben begleiten, hat Phillip von Botz3000 in Erfahrung gebracht. Im Fokus von unserer Rubrik „Botz diplomatique“ steht die Slowakei. Umrahmt von Österreich, Tschechien, Polen, der Ukraine und Ungarn befindet sich dieses Land in der Mitte von Europa, aber was wissen wir eigentlich über die Slowakei? Stéph von Botz3000 bringt dir die spannende Geschichte, die dieses Land prägte, näher.

Los! – Lass dir die Chance nicht entgehen! Bei unserem Gewinnspiel „Backwörds“ gibt es heute einen Gutschein vom Restaurant Tibits zu gewinnen. Und auch diese Woche kotzt sich jemand, in der Rubrik „Chotz doch“, so richtig über eine alltägliche Situation aus.

