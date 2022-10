LADY BAZAAR MIT NEUER EP

Weekend Soul führt diesmal ein Gespräch mit Thibault Martinet, Kopf des Lausanner Quintetts Lady Bazaar. Die Formation aus der Westschweiz hat kürzlich ihre neue EP «The Journey» veröffentlicht. Thibault wird uns Einblicke geben in die ereignisreiche Geschichte der Band geben, die einige Schicksalsschläge verkraften musste.

Ausserdem im Programm: neue Musik von der ukrainischen Harfenistin Alina Bzhezhinska und von Young Gun Silver Fox, der Band von Andy Platts und Shawn Lee, die am 21. Oktober ihr neues Album «Ticket To Shangri-La» veröffentlicht. Wir werden heute auch einige Soul- und Funkklassiker von Curtis Mayfield oder The Jones Girls bringen. Und anlässlich des Tods der Spiritual-Jazz-Legende Pharoah Sanders werden wir in einen Song aus den Siebzigern reinhören. Schliesslich wird auch Brit-Funk-Legende Jean-Paul ‘Bluey’ Maunick (von Incognito) kurz Hallo sagen und quasi als Teaser für die nächste Weekend-Soul-Sendung sagen, wie das Projekt STR4TA mit seinem Freund Gilles Peterson während der Pandemie zustande kam. Allerhand Gründe also heute das Radio auf die Frequenzen von Radio RaBe einzustellen.