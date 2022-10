Lokales Tanzschaffen in Bern

Während vom 20. Oktober bis am 6. November 2022 in der Dampfzentrale die bekannten Berner Tanztage «Tanz in Bern» stattfinden, kämpfen die lokalen Tanzschaffenden in Bern um mehr Sichtbarkeit, Raum und finanzielle Unterstützung.

Die Tänzerin und Hiphop-Lehrerin Pascale Altenburger engagiert sich im Vorstand des Vereins Berner Tanzschaffenden BETA. Ein Hauptanliegen der Mitglieder seien mehr Probe- und Aufführungsräume, aber auch ein einfacherer Zugang zu Fördergeldern. Der Verein BETA versucht vorzuleben, wie es auch anders ginge. So bietet er mit dem «Tanzhaus Studio» im Brückenpfeiler am Dalmaziquai den lokalen Tanzschaffenden einen Raum für Proben und Aufführungen an. Und bei den eigenen Ausschreibungen achtet der Verein darauf, dass nicht nur klassische Formate wie schriftliche Gesuche berücksichtigt werden.

Pascale Altenburger meint aber auch, dass in den Institutionen ein Umdenken stattfinde, die Tanzszene Bern sei im Wandel. Und: Die freie Szene warte nicht passiv auf Angebote, sondern ertanze sich den Raum in Bern. Beispielsweise mit dem Tanzfestival BETA Stage, welches seit 2018 regelmässig stattfindet, meist an unkonventionellen Orten für Tanz.

Das nächste BETA-Mitgliedertreffen findet am 3. November 2022 von 12:30-14:00 Uhr im BETA-Büro in der Sollbruchstelle an der Belpstrasse 53 in Bern statt.