INTERNATIONAL DEEP DIVE-CONNECTION

Es ist Donnerstag, meine Kerle. Heisst die (unumstritten) beste Heavey-Musiksendung in Bern ist wieder mal zurück im RaBe und bereit euch die aktuellsten Releases aus der Welt zu überbringen.

Wie wir ist auch die Melodic-Hardcore-Band Counterparts zurück. Mit im Gepäck haben sie ihr neustes Album „A Eulogy fo Those Still Here. Wie sich die kanadische Band entwickelt hat und ob ihr Album was taugt, erfahrt ihr von Flo.

Ebenfalls zurück meldet sich Parkway Drive aus Australien. Ihr neustes Werk „Darker Still“ ist seit dem 1. September für alle anzuhören und deshalb Grund genug für Max, das Album in der 2. Stunde anzuschauen.

Es bleibt also musikalisch vielfältig. Wie die Musik dieser Bands klingt und was es spannendes dazu zu erzählen gibt, kannst du heute Abend von 20-22 Uhr im RaBe hören. Also Tune In!