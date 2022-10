716 Kilo Abfall pro Kopf produzieren wir in der Schweiz Jahr für Jahr und landen damit im europäischen Vergleich hinter Dänemark auf dem „Siegerpodest der Abfallgenerierenden“ hinter Dänemark auf Platz zwei.



Dem entgegenwirken wollen die „Trash Heroes“ eine Bewegung von Freiwilligen, die sich weltweit für eine abfallfreie Umwelt einsetzen.

Ralph Natter hat sich einem sogenannten Cleanup angeschlossen und sich mit dem Leiter des Berner Ablegers Fabio Giriet ausgetauscht

Wie die Stadt Bern mit dem anfallenden Abfall verfährt, was wir Konsument*innen besser mach könnten und was mit korrekt entsorgten Petflaschen , Altglas und Dosen passiert erörtert Susanne Grädel im Talk „Mal ehrlich“ mit dem Leiter der Abteilung Entsorgung und Recycling der Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün der Stadt Bern.

Und Evelyne Béguin und Samuel Schwegler wühlen sich im Studio durch Abfallmengen, reden über Up- und Downcycling und rücken den schönsten Abfallbehälter der Schweiz in den Fokus.

Freiwillig Abfall fremder Leute sammeln

Die Schweiz gilt allgemein als äusserst sauberes Land. Wer durch Bern spaziert wird nicht viel Abfall auf den Strassen Entdecken. Dafür sorgt das Tiefbauamt. Doch jeden Monat einmal findet man in den berner Büschen Menschen in gelben Pullis, die wie Schatzsucher darin herum wühlen. Das sind Trash Heroes auf der Suche nach Abfall. „Das geschulte Auge entdeckt immer irgendwo Abfall“, meint Fabio Gieriet, Leiter des Berner Ablegers dieser weltweit arbeitenden Gemeinschaft von Freiwilligen. Gegründet wurde die Organisation in Theiland vom Schweizer Roman Peter, als er sich auf einer Weltreise in eine Ort in Thailand verliebte und mit anderen Touristen begann eine Insel vom Abfall zu befreien. Mitlerweilen gibt es Ablegen in Amerika, Europa und in ganz Südostasien. Das Berner Chapter wurde vor 5 Jahren von Michel Bühler gegründet. Wie es dazu gekommen ist, was die Freiwilligen Helferinnen und Helfer motiviert sich nach fremdem Abfall zu bücken und was die Mission von Trash Heroes ist, über das hat Ralph Natter mit den Frewilligen, dem aktuellen und dem ehemaligen Leiter, an einem Clean Up in Bern an einem bewölkten, nieseligen Samstag anfangs Oktober, gesprochen.

Mehr über die Trashheroes gibts hier: trashhero.org/network/trash-hero-bern/

Mal ehrlich – Herr Jordi, wie entsorgen wir richtig?

Hast du auch schon mal was auf die Strasse gestellt und mit dem Schild «Gratis zum Mitnehmen» versehen? Laut Christian Jordi, dem Leiter der Abteilung Entsorgung und Recycling der Stadt Bern kann dies nachhaltig und sinnvoll sein, im schlimmsten Fall aber sogar illegal. Im heutigen «Mal ehrlich» wollte Susanne Grädel von ihm wissen, wie wir unseren Müll richtig entsorgen, welche Abfallmythen Unsinn sind und wie nachhaltig und klimafreundlich die Abfallentsorgung der Stadt Bern ist.