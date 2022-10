Erzählung «Im Berg ist ein Leuchten»

Der Bünder Autor Andri Perl hat im September seine neuste Erzählung veröffentlicht. «Im Berg ist ein Leuchten» (2022, Elster & Salis) erzählt Geschichten rund um den alten Stollen einer früheren Bergbausiedlung in einem Engadiner Dorf. Die Erzählerin Lisa macht sich auf die Suche nach den Spuren ihres verschwundenen Vaters – und dem mysteriösen Leuchten im Berg.

Vor jedem Kapitel von Perls Erzählung ist eine schwarzweisse Zeichnung der Illustratorin Adina Andres abgedruckt. «Die Geschichte wird durch die Zeichnungen nicht eins zu eins abgebildet», so Perl. Die Illustrationen seien inspiriert durch Stimmungen, einzelne Figuren und Sprachbilder im Text. Die Deutung der Bilder sei den Leser*innen überlassen.

Im Interview erzählt der Autor, was ihm am Bergbau fasziniert, was das Leuchten mit den weissen Tieren zu tun hat, die in der Nähe des Stollens gesichtet werden und was die grösste Herausforderung beim Schreiben einer Erzählung ist.

Am Freitag, 28. Oktober 2022, liest Andri Perl um 19:30 Uhr in der Berner Weinbar «Cavatappi» aus «Im Berg ist ein Leuchten». Davor wird ein Bündner Menü serviert (Platzzahl beschränkt, Reservation empfohlen).