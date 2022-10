es Glühen die Stromgitarren & das Rockerherz🔥25 Oktober 20 Uhr 🔥bringt Abbazappa – Rabe, neue 2022 Songs von The Pighounds, The Smashing Pumpkins, The Black Angels, Red Hot Chili Peppers, Weddings und Legendäre Rock Klassiker, von MC5, Dio, Black Sabbath, das ist genau der richtige Sound zur Herbststimmung .

Merci fürs Mithören Online rabe.ch oder Dab+