RaBe Clubtour, die 11te

Nach zwei Jahren durchatmen, heisst es nun endlich auch bei uns wieder: RaBe-Clubtour! Auf dem elften Streifzug durch das herbstlich neblige Sendegebiet, übertragen wir, für alle die nicht dabei sein können (und auch ein wenig für uns), die besten Events im RaBeland.

Gestartet wird leider nicht am Sonntag 30. Oktober ab 20:00 Uhr im Dachstock mit dem Abschlusskonzert der Orient Express Filmtage Bern mit Ilhan Ersahin’s Istanbul Sessions aus New York. Das Konzert wurde abgesagt! Die Orient Express Filmtage Bern finden wie geplant von Dienstag 25.10. bis am Sonntag 30.10. in den Berner Quinnie Kinos statt.



Am Samstag 5. November von 18:00 – 20:00 Uhr, feiern wir 10 Jahre Subkutan im RaBe Wohnzimmer mit Live Konzert von Haimos. Zu Kolo und Chiftetelli lässt dich Haimos durch die Decke tanzen, fängt dich sogleich in melancholischer Tiefe auf und verwöhnt dich mehrsprachig mit Juwelen vom Balkan und darüber hinaus.



Am Mittwoch 9. November ab 20:00 Uhr überträgt RaBe live vom Queersicht LGBTI Filmfestival aus der Turnhalle im Progr die Glitter-Explosion von Trap Queen Mykki Blanco

Am Freitag 11.November ab 23:00 Uhr landet das Kosmos Kollektiv im Gaskessel und lässt auf zwei Floors ihre Residents aufspielen. Mit Koyoti, 14km/h, Klangdruide, Radlerjunge und Herman spielen sie auf zwei Floors und für alles Parkplatz-Raver gibts ein paar Stunden auch im Autoradio!

Am Samstag 12. November geht`s dann ab in die Müli Deisswil wo ab 20:00 Uhr mit Überyou, Ruined, Weak Tyrant und Back East das Punk Fest 2022 gefeiert wird.

Einen richitgen Leckerbissen erwartet uns am Donnerstag 17.November ab 21:00 Uhr im Rössli zu Bern mit den unglaublichen The toten Crackhuren im Kofferraum. Das wird was!

Mit dem Musikmarathon der Swiss Live Talents geht`s dann Freitag 18. und Samstag 19. November jeweils ab 20 Uhr in diversen Clubs in Fribourg weiter.

Am Freitag 25. November kommt mit Ätna eines der erfolgreichsten Indie-Electronica Duos aus Deutschland in den Berner Gaskessel

Am Samstag 26. November schenkt RaBe seiner Comunity ein kleines aber feiners Fest als Dankeschön für all die tollen Jahre, die wir zusammen verbringen durften. Das RaBe Merci Fest mit den wahnsinnig tollen Alwa Alibi in der nicht minder fantastischen Zoo Bar.

Am Donnerstag 8. Dezember gibt es im Rössli der Reitschule Hochkultur in seiner reinsten Form mit Allschwil Posse und Failed Teachers.

Am Donnerstag 15. Dezember machen wir halt im Kunst- und Kulturhaus Vis a Vis zum Songwriter Slam mit der Crew von „Dialäk du mir“

Und zu guter letzt reisen wir zum Jahreswechsel am 31. Dezember nach Burgdorf und Bölzen was das Zeug hällt! Gefeiert wird nämlich der Synthvester unsere Bölz no eis Crew. Anschnallen ist angesagt!

Das Ganze ab Ende Oktober bis Synthvester in deinen Favorit-Clubs und deinem Lieblingsradio.