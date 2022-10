Bromelia: Znacht für Queers!

Der Name für den neuen queeren Verein Bromelia hat einen blumigen Ursprung: «Die Bromelien wachsen hoch oben in den Bäumen und haben eine grosse Artenvielfalt. Sie schaut, dass es allen rund um sie auch gut geht. Sie schafft Raum und macht Platz», erklärt Katja von Bromeila. Auch ihr Verein wolle Raum schaffen, in dem sich alle wohlfühlen – Von Queers, für Queers. In Bern gibt es nämlich keinen Raum spezifisch für die queere Szene.

Morgen Donnerstag lädt Bromelia zum veganen und glutenfreien Dreigänger im Breitschträff. «Es wird ein gemütliches Zusammensein mit Queers und Friends; gutes Essen, geniessen, und viel Queer Joy», freut sich Laura vom Verein Bromelia.

Der Bromelia-Abendtisch findet morgen ab 18.30 im Breitschträff statt.