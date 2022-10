RaBe-Merci-Fescht 2022

Es ist Zeit Danke zu sagen! Danke, dass du RaBe hörst, danke für deine Mitgliedschaft, für deine RaBe-Treue, danke, dass du dabei bist, uns aushältst, mitsingst und tanzt, ob im Auto, im Büro, irgendwo an einem lauschigen Plätzchen daheim. Schön, dich in der RaBe-Community dabei zu haben! Das gehört gefeiert:

Wir laden dich und deine Liebsten am Samstag, den 26. November 2022 zu unserem RABE-MERCI-FESCHT in die Zoobar in der Lorraine ein. Ab 21 Uhr mit dem Konzert von Alwa Alibi! Komm vorbei, wir freuen uns, mit dir anzustossen. Der Eintritt ist frei!