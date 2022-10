StattRadio November 2022

In dieser Ausgabe: Sarah Heinzmann neu bei RaBe

RaBe Clubtour, die 11te

Aufgehorcht – Programmhighlights November 2022 Und schon wieder neigt sich ein Sommer dem Ende zu und das Jahr beginnt Abschied zu nehmen. RaBe verabschiedet sich vom Jahr mit einem sehnlichst erwarteten Anlass und begibt sich dabei von Club zu Club. Yeah! Hör mal rein oder noch besser komm vorbei!

Während die Blätter von den Bäumen fallen und sich alles langsam zurückzieht, gibt RaBe nochmals Vollgas. Na, bei all den bunten Vögeln ist ständig was los. Die einen kommen am Morgen, die anderen am Abend, einmal alle zusammen und einmal einer nach dem andern.

Da ist es auch einfach sich mal vom Trubel zu entfernen, frische Luft atmen zu gehen, das Einfache zu erleben, kühlen Wind um die Ohren wehen zu lassen und mit neuen Ideen zurückzukehren.

So jedenfalls scheint es das nun ausgefiederte nicht mehr Küken zu machen. In die grosse weite Welt ausgeflogen und wieder zurückgefunden, spricht für sich. Rabe lebt und liebt und lässt los, dann kommts wieder von alleine zurück.

Samira Kohler

Hörmal

Nach zwei Jahren durchatmen, heisst es nun endlich auch bei uns wieder: RaBe-Clubtour! Auf dem elften Streifzug durch das herbstlich neblige Sendegebiet, übertragen wir, für alle die nicht dabei sein können (und auch ein wenig für uns), die besten Events im RaBeland. Gestartet wird im Dachstock mit dem Abschlusskonzert der Orient Express Filmtage Bern mit Ilhan Ersahin’s Istanbul Sessions aus New York. Gefolgt von etlichen Highlights wie der Trap Queen Mykki Blanco am Queersicht Film Festival, Allschwil Posse & Failed Teachers, The toten Crackhuren im Kofferraum, Überyou, Ruined & Weak Tyrant am Punkfest 2022, Ätna sowie Kosmos mit Koyoti & Co im Chessu, dem SLT Music Marathon und natürlich dem RaBe-allerersten Merci-Fest mit den wunderbaren Alwa Alibi in der Zoo Bar.

Das Ganze ab Ende Oktober bis Synthvester in deinen Favorit-Clubs und deinem Lieblingsradio.

Alle Infos findest du unter clubtour.rabe.ch

Martin Schneider

News

10 Jahre Subkutan

Am Anfang war die Vision. Eine RaBe-Themensendung mit aufwändig gestalteten Beiträgen und Interviews zu kulturellen Themen abseits des Mainstreams. Die Visionärinnen Giulia Meyer und Theresa Beyer wollten eine Sendung, die genau das kann – und gleichzeitig einen vollwertigen und niederschwelligen Einstieg in den Radiojournalismus ermöglicht. Ausbildungsredaktion und Kultursendung zugleich. Der Vision folgten Taten. Eine Redaktion wird gegründet und finanzielle Unterstützung angefordert, damit die Redaktionsmitglieder eine Radioausbildung an der Radioschule klipp+klang erhalten. Am 7. November 2012 war es dann so weit: die erste Sendung Subkutan geht über den Sender. Seitdem entsteht jede Woche eine halbstündige Sendung zu Kultur, Gesellschaft und Alltag mit Radiobeiträgen, Audiocollagen und Live-Interviews. Von Mikroplastik über Lachyoga und Spotify bis hin zu queeren Disney-Figuren – Subkutan ist vielfältig, originell, fundiert recherchiert und geht unter die Haut.

Subkutan kommt nämlich aus dem Medizinischen und bedeutet „unter die Haut“. 10 Jahre nach Sendestart sendet Subkutan zum Jubiläum eine Spezialsendung mit Live-Gästen (u.a. den beiden Gründerinnen) und Live-Musik von der Band Haimos. Zu Kolo und Chiftetelli lässt dich Haimos durch die Decke tanzen, fängt dich sogleich in melancholischer Tiefe auf und verwöhnt dich mehrsprachig mit Juwelen vom Balkan und darüber hinaus. Am Samstag, 5. November 2022, von 18-20 Uhr auf Radio RaBe. Happy Birthday Subkutan!

Du möchtest bei Subkutan mitmachen? Zweimal im Jahr startet ein neuer Jahrgang. Die nächste Möglichkeit, bei Subkutan ein Praktikum zu beginnen, ist im Januar 2023. Bewerbe dich dafür bis am 13. November 2022. Alle Infos findest du hier.

RaBe-Merci-Fescht

Es ist Zeit Danke zu sagen! Danke, dass du RaBe hörst, danke für deine Mitgliedschaft, für deine RaBe-Treue, danke, dass du dabei bist, uns aushältst, mitsingst und tanzt, ob im Auto, im Büro, irgendwo an einem lauschigen Plätzchen daheim. Schön, dich in der RaBe-Community dabei zu haben! Das gehört gefeiert:

Wir laden dich und deine Liebsten am Samstag, den 26. November 2022 zu unserem RABE-MERCI-FESCHT in die Zoobar in der Lorraine ein. Ab 21 Uhr mit dem Konzert von Alwa Alibi! Komm vorbei, wir freuen uns, mit dir anzustossen. Der Eintritt ist frei!

Miriam Pfeiffer

Aktuell

Ciao Ciao!

Ich bin Sarah Heinzmann und bin seit Anfang Oktober Redaktionsmitglied beim RaBe-Info, vielleicht haben einige von euch mir schon zugehört.

Vor zwei Jahren wurde ich als Praktikantin von der RaBe Familie ausgebrütet und grossgezogen, dann habe ich das warme Nest für eine Weile verlassen. Nach einem Ausflug nach Berlin bin ich nun zurück in Bern, zurück beim RaBe-Info – jetzt nicht mehr als Praktikantin, sondern als Redakteurin. Und das gefällt mir gut! Ich mag das Kribbeln und Zittern in der Stimme beim News vorlesen. Die Nervosität beim moderieren – war das jetzt der richtige Beitrag? War ich zu leise, zu laut, zu schnell, zu langsam? Aber auch das Selbstbewusstsein, das mit der neuen Rolle einherkommt; Menschen anrufen, recherchieren, nachfragen, nachfragen, nachfragen. Es ist schön, wieder zurück im Nest zu sein, bei all den schrägen bunten RaBe-Vögeln; es geht oft laut und etwas chaotisch zu und her, aber ich treffe tagtäglich auf viele fröhliche Gesichter und offene Herzen – was will mensch mehr?

Während der Coronapandemie habe ich gemerkt, dass ich introvertierter bin als gedacht und verbringe nun viele glückliche Stunden mit Büchern und langen Spaziergängen. Trotzdem sitze ich auch gerne bis spät nachts bei Zigaretten, Kaffee und gutem Wein an Küchentischen und diskutiere und lache mit anderen. Mein Lieblingsort auf dieser Welt ist eine kleine Hütte in den Walliser Bergen, da verbringe ich lange Wochenenden und schaue den Wolken und Vögeln beim Vorbeiziehen zu.

Ich bin eine queerfeministische Spielverderberin und trage die Vision einer besseren Welt tief im Herzen. Deswegen macht es mich sehr zufrieden, beim RaBe tätig zu sein, umgeben von Menschen, die ähnliche Träume teilen.

YIPPIE!

Sarah Heinzmann

Aufgehorcht

RaBe Clubtour 2022

Diesen Monat geht es so richtig los mit unserer Clubtour. Im November sind wir neun Mal unterwegs und im Dezember gibt es noch vier Anlässe, der Letzte an Silvester. Am Samstag, 26. November laden wir ein zum RaBe Merci Fest in der Zoo Bar. Mehr dazu findet ihr unter NEWS.

Clubtour, diverse Daten und Zeiten (siehe Programm)

Deep Dive

Am 3. November haben wir „Harvey Rushmore & the Octopus“ zum Live-Interview eingeladen. Die Garage-Surf-Krautrock-Band aus Basel hat im September ihr neues Album „Freedomspacecake“ über Taxi Gauche Records veröffentlicht. In Stunde 2 findet ein Event-Special zum anstehenden „Punk Fest“ in der Mühli Deisswil statt, welches Teil der RaBe-Clubtour ist. Wir schauen uns das Line-Up etwas genauer an! (Überyou, Ruined, Back East, Weak Tyrant)

Deep Dive, Donnerstag 3. November, 20-22 Uhr

E>mpathie Stadt

Für Städte in denen Menschen einander zuhören, Pause machen, wenn sie eine Pause brauchen, einander aushelfen, niemanden zurücklassen, in welcher Konflikte angegangen und nicht unter den Teppich gekehrt werden, darüber gesprochen wird, was am Schwierigsten ist, weil wir einander wieder vertrauen sollten, lernen dass das Ökosystem unser Zuhause ist und wir uns wieder auf die Zukunft freuen können. Interview mit Sonja und Michelle von E>mpathie Stadt am Samstag, 12. November bei Bölz no Eis.

Bölz no eis, Samstag 12. November, 16-18 Uhr

Hergeholt, doch ausgegrenzt: Prekäre Arbeitsmigration gestern und heute

In dieser Sendung widmen wir uns den prekären Arbeitsbedingungen von Migrant:innen in der Schweiz, gestern und heute. Wir reden mit einem ehemaligen Saisonnier, der aus Italien in die Schweiz einreiste und hier jahrelang auf Baustellen gearbeitet hat. Auch eine Portugiesin kommt zu Wort, die zwar seit Jahrzehnten in der Schweiz arbeitet, aber immer noch keinen sicheren Aufenthaltsstatus hat. Fest steht: Es muss sich etwas ändern an der Migrationspolitik. Eine Sendung der Gewerkschaft Unia, produziert von Wilma Rall und Sarah Heinzmann.

Hergeholt doch ausgegrenzt, Dienstag 29. November, 17-18 Uhr



Anders

Balgarski Tschass

Im November ist Ludmilla in Bulgarien. Deshalb gibt es da leider kein „Balgarski Tschass“. Für die Sendung im Dezember ist sie dann wieder zurück.

Balgarski Tschass, Sonntag 17-18 Uhr, alle 4 Wochen

