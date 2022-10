Einsamkeit enttabuisieren

Ausgeschlossen und isoliert fühlen sich manche der Protagonist*innen, andere wiederum geniessen die Freiheit des Alleinseins. «Tabu Mythos Einsamkeit»: Unter diesem Motto finden am Wochenende die 6. Breitsch-Träff Filmtage statt.

Am Donnerstag zeigt Lucky, wie ein Leben in der US-amerikanischen Einöde geht, am Freitag wird mit Les Dames ein Film aus der Romandie gezeigt, welcher fünf ältere Frauen porträtiert und am Samstag sprechen in Tabu Einsamkeit vier Betroffene über ihre Erfahrungen.

«Wir möchten das Bewusstsein für das Thema Einsamkeit schärfen und diese enttabuisieren. So dass die Menschen auch Mut schöpfen, darüber zu sprechen», erklärt Journalistin Heidi Kronenberg, welche die Filmtage mitorganisiert. Es sei ihr ein Anliegen, das Gesehene in einen grösseren Kontext zu stellen, weswegen immer im Anschluss an den Film eine Diskussion mit Expert*innen zum Thema stattfindet.

6. Breitsch-Träff Filmtage vom 3. bis 5. November. Jeweils ab 18.30 Uhr gibt es Barbetrieb, die Filme beginnen um 19.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte